Le virus : une entité biologique d’une simplicité radicale

Le virus est incapable de se multiplier par lui-même, d’ailleurs, le virus "n’est" pas, il n’appartient pas au monde vivant. Pourtant, une fois dans un organisme, nous pouvons voir cet objet inerte pénétrer une cellule et la détourner à son profit avec des stratégies complexes. Explications.

Qu’est-ce qu’un virus ? Un génome et une capside, une entité biologique d’une simplicité radicale. Le virus est incapable de se multiplier par lui-même, d’ailleurs, le virus "n’est" pas, il n’appartient pas au monde vivant. Pourtant, une fois dans un organisme, nous pouvons voir cet objet inerte pénétrer une cellule et la détourner à son profit avec des stratégies complexes. Attention à l’anthropomorphisme, le virus n’agit pas et ne fait pas davantage preuve d’agressivité. Alors, comment appréhender l’existence de ces parasites parfois dévastateurs ? Comment comprendre leur place auprès des vivants ?

Le monde des virus, celui des parasites obligatoires et de son bestiaire. Virus géants, virus de toutes les formes, virus destructeurs et virus commensaux. Personne n’est épargné, de la bactérie à la fougères en passant par les champignons ou les ours polaires, chaque organisme peut se voir infecté par le virus. Les virus eux-mêmes sont la cible d’attaques virales…

Écouter Écouter Le monde des virus 57 min Le monde des virus

Une émission enregistrée en 2014, produite par le Labo des savoirs.

Berthe-Marie Imbert, professeure des Universités, praticienne attachée au CHU de Nantes.