Les attentats du 11 septembre 2001 ont marqué l'histoire du début du XXIe siècle. Jenny Raflik et Ulrich Huygevelde vous proposent de revenir sur cet épisode majeur en prenant du champ historique pour tenter de décrypter les racines du développement de l'islamisme radical dans les années 1980 et 1990 et les conséquences géopolitiques de ces attentats. De l'Afghanistan de la fin des années 1970 et l'invasion soviétique à la montée du terrorisme islamiste tout au long des années 1990, ce décryptage revient ensuite sur les réactions géopolitiques et les conséquences des attentats avec notamment les opérations en Afghanistan puis en Irak.

Jenny Raflik est historienne, professeure d'Histoire contemporaine à l'Université de Nantes. Elle est l'auteure notamment de Terrorisme et mondialisation (Gallimard, 2016)

Conférence captée en octobre 2021