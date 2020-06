Les répercussions de la révolution d'octobre en Europe dans l'entre-deux-guerres

Après Octobre 1917, l’Europe est traversée par une frontière de régime autant que de valeurs. A l’Est s'étend un espace "rouge" où se construit un Etat de type nouveau, né de la Révolution. Comment ont réagi et ont agi les diplomaties, les gouvernements, les intellectuels et citoyens engagés ?

Sophie Cœuré est professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Paris (Paris Diderot). Ses domaines de recherche sont les relations Europe-Russie au XXe siècle, les engagements communistes, l'histoire politique des archives et des spoliations culturelles. Principaux ouvrages : La grande lueur à l’Est. Les Français et l’Union soviétique, 1917-1939 (1999, rééd. CNRS Éditions 2017), La mémoire spoliée. Les archives des Français, butin de guerre nazi puis soviétique, de 1940 à nos jours (Payot 2007,2013), Cousu de fil rouge. Voyages des intellectuels français en Union soviétique (avec R. Mazuy, CNRS Éditions 2012), Pierre Pascal, la Russie entre christianisme et communisme (Noir sur Blanc 2014).

Conférence captée en janvier 2020