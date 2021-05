Les sept jours durant lesquels s'est jouée la Révolution française

La révolution s’est jouée et accomplie en 7 jours. Ce n’est pas la prise de la Bastille qui a fait la révolution. La forteresse royale est tombée d’elle même. Sa chute n’a été qu’un symbole. Ce qui se passe avant et que personne n’a encore raconté est autrement plus passionnant.

La révolution s’est jouée et accomplie en 7 jours. Le 17 juin 1789, peu après la convocation des Etats généraux par Louis XVI, les députés du Tiers état se constituent en assemblée nationale. Le 20, ils jurent, par leur serment du Jeu de paume, de ne jamais se séparer avant d’avoir donné une constitution au royaume. Le 23, ils envoient promener le roi, et le roi cède. Le 23 juin, il n’y a plus de roi en France. La souveraineté est passée du côté de la nation. L’ancienne société monarchique construite sur un principe d’inégalité en droit, est pulvérisée. Dans les provinces et à Paris le peuple est déjà en pleine insurrection. Ce n’est pas la prise de la Bastille qui a fait la révolution. La forteresse royale est tombée d’elle même. Sa chute n’a été qu’un symbole. Ce qui se passe avant et que personne n’a encore raconté est autrement plus passionnant : la révolution d’un côté ; la cour, le roi et ses ministres de l’autre.

Une conférence enregistrée en janvier 2021.

Emmanuel de Waresquiel, éditeur et historien, spécialiste de l'histoire des idées au XIXe siècle, chercheur à l'École pratique des hautes études.