Les Templiers : la naissance du premier ordre religieux-militaire de l’histoire

Philippe Josserand est agrégé d’histoire et ancien membre de l’École Normale Supérieure de Fontenay–Saint-Cloud et de la section scientifique de la Casa de Velázquez. Il est maître de conférences habilité à diriger des recherches en histoire du Moyen Âge à l’Université de Nantes. Spécialiste reconnu de la croisade comme des ordres militaires, il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont le Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge (Fayard, 2009), The Templars and their Sources (Routledge, 2017) et À la rencontre de l’Autre, In memoriam Jacques Le Goff (PUR, 2017), il vient de faire paraître Jacques de Molay. Le dernier grand-maître des Templiers (Les Belles Lettres, 2019).

Conférence captée en avril 2021