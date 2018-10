Les Vikings, loin des clichés virils et barbares...

Que sont les Vikings devenus ? Le mythe des hommes du Nord à l'épreuve de l'Histoire.

On découvre ici d'habiles navigateurs que le sens du commerce a menés plus loin que tout autre. Fort des plus récentes découvertes archéologiques. Le temps des Vikings, de 800 à 1100, c'est ce moment de l'histoire du Moyen Âge où de farouches guerriers venus du Nord sèment la terreur dans de nombreuses villes européennes accessibles par mer ou voie fluviale. Ils pillent, s'emparent des trésors des églises et des monastères, enlèvent des habitants qu'ils échangent contre une rançon ou vendent comme esclaves. On ignore néanmoins souvent que ces marchands exceptionnels ont ouvert de nouvelles voies commerciales entre le Nord, le califat arabe et l'Empire byzantin. Ils se sont installés en Russie, dans les îles Britanniques, en Irlande, en Islande et au Groenland. Ils ont développé une poésie d'un raffinement inégalé, mettant en scène les prouesses des guerriers et les aventures des dieux de leur panthéon. Mais les Vikings ne constituaient pas un peuple. Contrairement à ce que des conceptions raciales ont prétendu, il n'était pas nécessaire qu'un sang scandinave coulât dans les veines du guerrier pour qu'il soit reconnu comme un Viking.

Une conférence enregistrée en octobre 2018, dans le cadre de l'exposition "Nous les appelons Vikings", en partenariat avec le Château des Ducs de Bretagne.

Alban Gautier, professeur d'histoire médiévale à l'université de Caen Normandie, ses travaux portent sur l'histoire de l'alimentation, des pratiques sociales et politiques, et des identités religieuses dans l'Angleterre et l'Europe du Nord au début du Moyen Âge. Il a publié plusieurs ouvrages, dont Le Festin dans l'Angleterre anglosaxonne (2006), Arthur (2007), Alimentations médiévales (2009), De la mer du Nord à la mer Baltique. Identités, contacts et communications au Moyen Âge (2012), et Beowulf au paradis. Figures de bons païens dans l'Europe du Nord au haut Moyen Âge (2017).