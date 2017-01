L’hypnose thérapeutique, ça marche !

La médecine ne laisse guère de place au bricolage. Si l’hypnose a sa place à l’hôpital, c’est qu’elle marche et que l’on peut le vérifier. L’hypnose thérapeutique est revenue sur le devant de la scène parce qu’il est maintenant question de ré humaniser la relation entre patients et médecins.

C’est le patient qui est au centre et qui devient acteur de sa guérison. Cette pratique hypnotique ne dirige pas le patient, mais l’accompagne. Elle repose sur le postulat que l’inconscient est capable de mobiliser des ressources, susceptibles de conduire aux changements désirés, et a pour but d’amener conscient et inconscient à travailler ensemble.