L’incroyable intelligence des céphalopodes

9 cerveaux, 3 cœurs, 8 bras, des yeux gigantesques et une intelligence hors norme. Les céphalopodes ont développé des capacités d'apprentissage et de mémorisation si puissantes que certains ont même pu parler de formes inédites d'intelligence.

Les Céphalopodes en général sont des êtres étranges et surprenants. Cette classe d'animaux, que l'on range dans le phylum des Mollusques, pourtant si loin des vertébrés dans l'arbre évolutif, des mammifères et des oiseaux, ont développé des capacités d'apprentissage et de mémorisation si puissantes que certains ont même pu parler de formes inédites d'intelligence. Les travaux menés sur les juvéniles de Sepia officinalis, la seiche commune, montre que c'est très tôt dans l'ontogenèse des individus que se développent d'extraordinaires capacité de mémoires.

9 cerveaux, 3 cœurs, 8 bras, des yeux gigantesques et une intelligence hors norme, voici des êtres que l’on penserait venus d’un monde imaginaire. Avec des couleurs changeant plus vite que l’œil ne peut le percevoir, ces animaux (pieuvres, calmars, seiches...) ont su se faire une place de choix dans la culture populaire et scientifique. C’est grâce à ces êtres que nous avons pu élucider le fonctionnement de notre propre cerveau malgré les millions d’années qui nous séparent, et la recherche commence tout juste à s’intéresser au potentiel d’un corps mou et pour autant constamment en mouvement.

L'intelligence des céphalopodes 59 min

Une émission enregistrée en février 2020, produite par le Labo des savoirs.

Laure Bonnaud Ponticelli, chercheuse au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, au sein de l’unité de recherche BOREA.