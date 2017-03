Louis Aragon : il ne peut y avoir de littérature désarmée

On compare souvent Louis Aragon à Louis-Ferdinand Céline. Il fut l'un des plus aveugles et des plus talentueux propagandistes du stalinisme français. Mais sous l'Occupation, il mit aussi sa poésie au service de la Résistance, convaincu qu'elle pouvait servir au combat pour la Liberté.

• Crédits : Wikimedia Commons

Le roman, c’est la clef des chambres interdites de notre maison. Louis Aragon, "Les Cloches de Bâle"

Une conférence enregistrée en décembre 2014.

Philippe Forest, Docteur ès Lettres, professeur de littérature à l'Université de Nantes, écrivain et co-rédacteur en chef de la NRF des éditions Gallimard.