Lucius Quinctius Cincinnatus, un héros romain au dessus de tout soupçon ?

Lucius Quinctius Cincinnatus (v. 519 - v. 430 av. J.-C.) est un homme politique romain du Ve siècle av. J.-C., consul et dictateur à deux reprises en 458 et en 439 av. J.-C. Il est considéré par les Romains, notamment les patriciens, comme un modèle de vertu et d'humilité. Il demeure une figure semi-légendaire et, comme la plus grande partie des hommes et des institutions de cette époque, la réalité de son existence historique et de ses actions n'est pas certaine. L'historien Thierry Piel nous propose une analyse argumentée et référencée des différentes sources historiques qui font état de l'existence de Cincinnatus, qui apparaît pour la première fois dans les archives au moment du procès de son fils Kaeso Quinctius. Par une redécouverte des points de convergences entre plusieurs récits de l'histoire romaine et de la gens Quinctia, Thierry Piel nous invite à une relecture de l'histoire de Rome par la figure de Cincinnatus, considéré comme l'un des héros du premier siècle de la République romaine.

Thierry Piel est maître de conférences en histoire ancienne à l'Université de Nantes. Il enseigne l'histoire ancienne (romaine) et l'histoire de l'art antique ; ses thèmes de recherche sont la nature, l'exercice et les représentations du pouvoir dans le monde étrusco-latin et la Rome archaïque.

Conférence captée en 2014