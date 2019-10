Méchanceté et violence des guerres de religion

En y regardant de plus près on constate que si tous les critères de méchanceté sont bien retrouvés, en particulier la gratuité des actes, la dimension "idéologique" est secondaire par rapport aux peurs du temps, volontiers répandues à dessein, au contexte économique et social, aux rivalités politiques entre les princes. De plus, les violences perpétrées obéissent délibérément à la fois à une volonté de faire souffrir mais aussi de satisfaire à une symbolique précise, qui se perpétue encore intacte ou presque. Les cris de paix et de liberté, vainement lancés dans l’obscurité, ne cessent de résonner.

Si les prêtres s'étaient contentés de dire : Adorez un Dieu et soyez justes, il n'y aurait jamais eu d'incrédules ni de guerres de religion. Voltaire

Une conférence enregistrée en janvier 2019.

Thierry Patrice, professeur des Universités, praticien hospitalier et médecin.