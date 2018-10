Médecines alternatives : qui croire ?

On les appelle médecines alternatives, médecines douces, médecines parallèles : quel crédit leur octroyer tandis que certains les qualifient de "fake med", de fausses médecines ? Comment fonctionnent ces disciplines, et pour quels résultats tangibles ?

Non-conventionnelles, elles ne sont pas officiellement reconnues par la médecine, exceptions faites de l’homéopathie, de l’acupuncture, la mésothérapie et l’ostéopathie, reconnues par le Conseil de l’ordre des médecins. Étiopathie, phytothérapie, médecine chinoise, kinésiologie, reiki…

Comment fonctionnent ces disciplines ? Quel crédit leur octroyer tandis que certains les qualifient de "fake med", de fausses médecines ? C’est le cas en France de 124 professionnels de santé qui en juillet dernier, ont décidé d’alerter sur les promesses “fantaisistes” et l’efficacité non prouvée des médecines dites alternatives comme l’homéopathie. Ce collectif demande l’exclusion, pure et simple, de ces disciplines ésotériques du champ médical… Pourtant, côté patients, les résultats peuvent être probants. Sans qu’on puisse expliquer ou comprendre les mécanismes en action.

Les pratiques de soin du corps, mais aussi de l’esprit.

Une émission enregistrée en octobre 2018.

Mathew Thie, kinésiologue, auteur notamment de La santé par le toucher.