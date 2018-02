Médias et fabrication de l'opinion politique

Les médias sont un élément central de l'information et de la construction de nos représentations du monde politique. Parce qu'ils construisent une représentation de la sphère politique, ils peuvent avoir une capacité à nous dicter une certaine vision des choses et influer sur nos opinions.

Les médias sont un élément central de l'information et de la construction de nos représentations du monde politique. Parce qu'ils construisent un message, une représentation de la sphère politique, les médias peuvent avoir une capacité à nous dicter une certaine vision des choses, une direction éditoriale qui peut devenir une force d'influence sur nos propres opinions, et sur nos modes de compréhension des enjeux du spectacle politique. Le temps et l'audience des téléspectateurs de la société des écrans deviennent des éléments déterminants pour comprendre les systèmes d'influence de la pensée individuelle. La politique représentée dans les médias peut-elle exister hors du spectacle politique, qu'elle incidence dans le quotidien ? Arnaud Leclerc, professeur de science politique, nous propose quelques pistes pour tenter de comprendre les enjeux de ces relations entre média et politique.

Présentation de l'intervenant

Arnauld Leclerc est professeur de science politique, titulaire de la Chaire Jean Monnet "Telos, Ethos, Nomos de l'Europe" à l'Université de Nantes et directeur de la MSH Ange Guépin. Il est aussi Président d'Eur@dioNantes, la radio-école nantaise d’information européenne de proximité.