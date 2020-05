Mélany Payoux - Suggestibilité et création de faux souvenirs chez l'enfant

La suggestibilité est un phénomène au cœur des problématiques de témoignage. À la fois complexe et multidimensionnelle elle fait l’objet de nombreuses études. Malgré tout, la littérature emploie toujours le terme suggestibilité génériquement, alors qu'il est possible d'en distinguer différents types

La suggestibilité est un phénomène au cœur des problématiques de témoignage depuis maintenant plus de 30 ans. À la fois complexe et multidimensionnelle, elle a fait l’objet de nombreuses études qui ont, par exemple, mis en évidence qu’un individu peut accepter immédiatement de fausses informations qui lui ont été suggérées et que ces suggestions peuvent ensuite altérer son souvenir. Malgré tout, la littérature emploie toujours le terme suggestibilité génériquement, alors qu’il est en réalité possible d’en distinguer différents types. Le présent article propose un éclairage théorique sur les notions de suggestibilité immédiate, suggestibilité différée, suggestibilité interrogative, effet de désinformation et acceptation immédiate de l’information erronée.

Mélany Payoux est docteur en psychologie cognitive et chargée d'enseignement vacataire à la faculté de psychologie de l'Université de Nantes. Elle est membre associé du Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire (LPPL).