Ne vous promenez pas dans les bois : danger de mort !

Petit inventaire des poisons présents dans la nature, et ils sont nombreux : plantes, animaux, minéraux...

Elles sont toutes mignonnes, mais peuvent se révéler dangereuses. Les plantes contiennent parfois du poison. On dit alors qu’elles sont vénéneuses. Ils sont colorés, souvent petits, mais s’en approcher pourrait mettre en péril la vie d’un homme. On dit alors que certains animaux sont venimeux. La différence est subtile. Vénéneux désigne tout élément qui contient du poison sans moyen d’inoculer les toxines, ce qui revient à une espèce de venimeux passifs. Car venimeux signifie quasiment la même chose, à cela prêt que ces animaux disposent de glandes, créatrices du venin et d’un moyen de l’inoculer le poison : des crocs, un dard, une peau toxique… Mais les espèces vivantes ne sont pas les seules à représenter un danger pour l’humain. Les minéraux aussi sont toxiques...

Une émission enregistrée en novembre 2017, produite par le Labo des savoirs.