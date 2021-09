Olivier Crouzet - Formes sonores du langage

Les travaux sur la perception et la production de la parole ont mis en évidence le caractère hautement variable des sons de parole. Cette variabilité pose, aujourd'hui encore, de nombreux problèmes pour la compréhension des mécanismes mentaux qui sont à l'oeuvre dans et la perception de la parole.

Les travaux sur la perception et la production de la parole ont mis en évidence, dès les années 50, le caractère hautement variable des sons de parole. Cette variabilité pose, aujourd'hui encore, de nombreux problèmes pour la compréhension des mécanismes mentaux qui sont à l'oeuvre dans la production et la perception de la parole. Dans cette quête pour comprendre ces mécanismes, on a souvent vu les mouvements des organes de la parole comme des perturbations masquant l'information pertinente. Parallèlement, d'autres travaux ont cherché à concevoir ces changements comme étant eux-mêmes porteurs d'information,... donc de stabilité. La conférence donne un aperçu de quelques-uns de ces travaux en mettant en parallèle les observations empiriques et les questions théoriques qu'elles soulèvent avec le souci de rendre compréhensibles ces questions pour un public large.

Olivier Crouzet est enseignant-chercheur en Sciences du langage à l'Université de Nantes et membre du Laboratoire de linguistique de Nantes (LLING). Il axe ses activités de recherche sur la perception et la production de la parole. Il travaille également sur la phonétique et phonologie.

Conférence captée en juin 2015