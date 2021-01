Pablo Neruda et l’aventure du Winnipeg

"La plus grande fierté de sa vie". Le poète chilien Pablo Neruda, prix Nobel de littérature, condamné à l’exil politique, parlait ainsi du Winnipeg, bateau grâce auquel il accomplit le sauvetage de milliers de réfugiés espagnols. Une aventure étonnante et méconnue qui résonne avec l'actualité.

Murielle Szac est écrivain, journaliste et éditrice. Elle a publié une quinzaine d’ouvrages pour la jeunesse, dont les Feuilletons de la mythologie grecque en 100 épisodes (Éditions Bayard) qui lui valent un immense succès. Ses romans ont souvent une trame sociale ou politique car elle mêle étroitement engagement et écriture. Elle a créé en 2008 la collection Ceux qui ont dit Non qu’elle dirige chez Actes Sud Junior. Aux Éditions Bruno Doucey, elle dirige les collections « Poés’idéal », « Sur le fil » et « Poés’histoires »

Bruno Doucey est un écrivain et un éditeur de poésie. Il dirige les Editions Seghers de 2002 à 2010. Désormais installé à Paris, il est également l'auteur d'une œuvre personnelle poétique et romanesque.

Bruno Doucey et Murielle Szac fondent en 2010 les Éditions Bruno Doucey (diffusion: Harmonia Mundi) : "Une poésie vivante et généreuse, ouverte et offerte à tous, une poésie qui ouvre nos horizons et nous rend plus forts ensemble, voilà la poésie que cette maison d’édition veut promouvoir." En 2019, un des auteurs qu'ils éditent, Yvon Le Men, reçoit le Prix Goncourt de la poésie