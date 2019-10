Palestine, pays à jamais sans terre ?

La politique de séparation mise en oeuvre par Israël en Cisjordanie et dans la bande de Gaza a parfois été envisagée comme la création d'une frontière, la poursuite de la colonisation et les redéploiements de l'armée des deux côtés du Mur ont au contraire renforcé l'imbrication des espaces israéliens et palestiniens en Cisjordanie. Cette politique n'a donc pas créé de frontière, au sens classique de frontière-ligne de l'Etat moderne, et n'a pas séparé deux territoires : elle a dissocié les mouvements des populations palestiniennes et israéliennes, et profondément transformé leurs relations et interactions. Stéphanie Latte décrypte le régime d'occupation israélien et les frontières, à partir de la façon dont elles fonctionnent, en organisant des flux de circulation des Palestiniens, selon leurs adaptations et détournements des mécanismes de contrôle.

Une conférence enregistrée en septembre 2019.

Stéphanie Latte, historienne et politiste, chargée de recherche au CNRS.