Patrick Barbier - Spontini, la musique sous Napoléon et Joséphine

L'Empire est une période de renaissance des arts, de la musique et des plaisirs, après la tourmente révolutionnaire. Dans ce paysage, un italien, Gaspare Spontini, s'impose comme le grand créateur d'opéras du règne et devient le "compositeur de la Chambre de l'impératrice".

Présentation de l'intervenant

Patrick Barbier est italianiste de formation, historien de la musique et professeur à l'Université catholique de l'Ouest (Angers). Il est membre de l'Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire, et président du Centro Studi Farinelli à Bologne. Il a écrit de nombreux ouvrages sur la période baroque et l'époque romantique, dont, récemment, une biographie de Spontini, compositeur en titre de Napoléon Ier et Joséphine (Bleu Nuit éditeur, 2017).