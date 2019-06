Paula Vasquez - Venezuela : la chute sans fin ?

Le Venezuela se débat aujourd’hui dans une situation catastrophique. Un désastre qui a poussé à la fuite environ 10 % de la population dans les Etats voisins et a amené le pays dans une situation sanitaire de plus en plus tragique. C'est dans ce contexte que se joue une crise politique majeure.

Le Venezuela qui était encore, en 2001, le pays plus riche d’Amérique du Sud, se débat aujourd’hui dans une situation catastrophique. Depuis le début de la crise économique, en 2012, chaque habitant aurait, en moyenne, perdu 8 kilos. Ce désastre qui semble général a poussé à la fuite environ 10 % de la population dans les Etats voisins et a amené le pays dans une situation sanitaire de plus en plus tragique alors que le pays fait également face aussi de médicaments. C'est sur cette toile de fond que se joue actuellement une crise politique particulièrement aigüe entre deux pouvoirs qui se revendiquent chacun de la légitimité du pouvoir. Une situation politique qui résonne bien au-delà des frontières du pays.

Paula Vasquez est anthropologue et sociologue, chargée de recherche au CNRS, spécialiste du Venezuela

Conférence captée en avril 2019 à l'Université de Nantes