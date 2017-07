Peut-on aimer pour toute une vie ?

Oui c’est possible, et comme on dit en philosophie, quand c’est réel c’est possible. Des couples qui s’aiment toute leur vie il y en a, ce sont ces vieux couples admirables, qui réussissent à faire l’amour au sens fort du terme, à le tisser, à l’instituer. Après, je ne dis que c’est facile. Pourquoi les gens pensent si spontanément que c’est impossible de s’aimer toute sa vie, c’est sans doute parce qu’on réduit l’amour à la passion, or trois ans c’est à peu près la durée d’action du filtre d’amour qu’augure Tristan et Yseult. On peut donc concéder que la passion est une chose à durée limitée. Mais la passion n’est pas le "tout" de l’amour, il y a d’autres formes d’amour que l’amour passionné, c’est ça précisément qu’il faut questionner…