Philippe Gildas : inventeur d'une nouvelle culture de l'information

Philippe Gildas raconte sa carrière autour de souvenirs et anecdotes, de la rédaction d'Europe 1 à ses années "NPA" sur Canal +, en passant par sa rencontre avec Coluche. Le journaliste et animateur de radio et de télévision retrace le parcours d'un homme incontournable des médias. Un inventeur.

Le parcours personnel et professionnel de ce Breton, né à Auray en 1935, illustre l'évolution des médias de ces cinquante dernières années : presse, radio et télévision. Les jeunes générations le connaissent surtout pour ses performances auprès d'Antoine de Caunes, de Coluche, des Nuls et des Guignols de l'info, mais il a en fait débuté comme journaliste dans les années 1960. Directeur de la rédaction de RTL, animateur des JT de la première chaîne, roi des matinales d'Europe 1, il rejoint ensuite la toute jeune chaîne Canal+ en 1985. Il crée alors le mythique Top 50, avant de se lancer dans l'aventure Nulle Part Ailleurs. "Comment réussir à la télévision quand on est petit, breton, avec de grandes oreilles ?"

Une rencontre enregistrée en 2015.

Philippe Gildas, journaliste, animateur de télévision et de radio, a été directeur de l’antenne de la station Europe 1 en 1983 avant de rejoindre en 1985 la nouvelle et première chaîne privée à péage française Canal+, où il invente et produit la même année l'émission "Top 50". De 1987 à 1997, il anime l'émission Nulle part ailleurs avec Antoine de Caunes. En parallèle, il crée la société de production télévisuelle Ellipse. Il est également le fondateur de la chaîne de télévision à destination des seniors Vivolta.