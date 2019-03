Philippe Pozzo di Borgo - L’art de réinventer sa vie

Comment affronter sa nouvelle vie par la seule force de l’esprit ? Philippe Pozzo di Borgo, tétraplégique suite à un accident de parapente, raconte son parcours et explique comment l’ascétisme et l’intériorité ont pu contribuer à son équilibre. Une leçon de vie.

Philippe Pozzo di Borgo

Philippe Pozzo di Borgo, né en 1951 à Tunis, est un homme d'affaires français, issu d'une famille de la noblesse corse. Devenu tétraplégique en 1993, à la suite d'un accident de parapente, il a raconté son expérience et son retour à la vie dans un livre, Le Second Souffle. Son histoire, ainsi que sa relation avec son auxiliaire de vie, Abdel Yasmin Sellou d'origine algérienne, ont inspiré par la suite le film Intouchables. Ce film a été un succès mondial, il se place deuxième au box-office français, il est également le film français le plus vu hors du pays. Ce succès amènera plusieurs remakes dans différentes langues, dont le film américain The Upside.

Cette conférence était proposée dans le cadre de la Nuit Blanche des Chercheurs 2019, organisée par l'Université de Nantes. Cette troisième édition avait pour thématique "Dépasser ses limites". Pouvons-nous aller au-delà de nos capacités physiques ? Comment oublier la douleur et les freins pour accomplir des performances ? Le plaisir est-il plus fort que la souffrance ? Scientifiques et acteurs du dépassement de soi ont échangé le temps d’une soirée sur ces concepts plus que jamais au cœur des problématiques actuelles.