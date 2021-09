Poétique du roman sentimental en Europe et en Chine

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



En 1761 paraît La Nouvelle Héloïse de Rousseau, considéré souvent comme le roman sentimental par excellence. La même année, paraît en Angleterre la première traduction intégrale d'un roman chinois : Hau Chiou Choaan, or : The Pleasing History. Ce roman chinois raconte les aventures d'un couple dans ce qui ressemble bien aussi à un "roman sentimental". La tradition critique chinoise parle de "roman de la belle et du lettré".

Au-delà des circuits de la traduction, peut-on dès lors parler de genre transnational, voir universel ? Goethe et d'autres n'hésitent pas à le faire au début du XIXe siècle. Nous explorerons les diverses pistes offertes par ce champ d'étude de la littérature comparée, en révélant aussi les différentes problématiques que suscite cette orientation de recherche (échanges littéraires ou poétique comparée ? La notion de genre commun ou de genre universel ? etc.).

Philippe Postel est maître de conférences en littérature comparée à l'Université de Nantes. Son travail porte d'une part sur l'œuvre de Victor Segalen et d'autre part sur le roman européen et chinois.

Conférence captée en 2014