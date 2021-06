Pour une nouvelle édition des "Dubliners" de James Joyce

En 1914 paraît le recueil de nouvelles d'un jeune écrivain irlandais alors peu célèbre, James Joyce. Mais pour surmonter les réticences des maisons d'édition, Joyce a dû accepter de récrire quelques pages jugées trop choquantes, et l'éditeur lui a imposé une ponctuation plus conventionnelle.

En 1914 paraît le recueil de nouvelles d'un jeune écrivain irlandais alors peu célèbre, James Joyce. L'écriture en était achevée depuis 1907. Mais pour surmonter les réticences des maisons d'édition, Joyce a dû accepter de récrire quelques pages jugées trop choquantes, et l'éditeur lui a imposé une ponctuation plus conventionnelle, en particulier pour les dialogues. En 1967 et 1993 paraissent deux éditions critiques, dans lesquelles la ponctuation d'origine n'est toujours pas respectée. En étudiant les origines de cette ponctuation spécifique et ses enjeux narratifs, je montrerai la nécessité d'une nouvelle entreprise éditoriale, plus conforme au projet littéraire de l'auteur.

Une conférence enregistrée en novembre 2019.

Valérie Bénéjam, maîtresse de conférences au Département d'études anglaises à l'Université de Nantes.