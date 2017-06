Pourquoi il est temps de retrouver la liberté de désirer

La promesse de bonheur faite aux individus ne constitue-t-elle pas à l'instar des religions et des idéologies un opium qui les prive de leur liberté ? Dans une société obsédée par la norme, le bonheur a aujourd'hui pris le masque de la sécurité.

• Crédits : Guido Mieth - Getty

Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ?

Les nouvelles technologies ont largement contribué à installer ce système technicien qui récuse la démocratie, et favorise la marchandisation du vivant. Ces transformations sociales et culturelles ont considérablement accru les effets de violence de la quantification et de la marchandisation qui accompagnent la financiarisation du monde. Le déclin de la responsabilité, professionnelle autant que citoyenne, sont les conséquences de ce processus culturel qui, en nourrissant les illusions de la sécurité et en conjurant le risque, récolte les fruits de la dépendance et de l'aliénation. Il est grand temps de retrouver la liberté de désirer.

J’ai reconnu le bonheur au bruit qu’il faisait en partant. Jacques Prévert

Une conférence enregistrée en septembre 2015.

Roland Gori, professeur émérite de psychopathologie clinique à l'Université d'Aix Marseille, psychanalyste membre d'Espace analytique, a été avec Stefan Chedri l'initiateur de l'Appel des appels dont il est l'actuel président. Il a publié de nombreux ouvrages dont les plus récents sont "La fabrique des imposteurs" , "La dignité de penser" et "De quoi la psychanalyse est-elle le nom ?".