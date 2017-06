Pourquoi il faut relire "Alice au pays des merveilles" de Lewis Carroll

"Alice au pays des merveilles" est un imaginaire dense, complexe, entre la figure mythique de l’enfance et le récit d’origine. Avec Alice s’exprime une certaine représentation de l’expérience humaine, en relation avec l’idée d’une enfance perdue, objet de désir et de nostalgie pour l’adulte.

L’enfance en tant qu’elle est appréhendée par les écrivains adultes comme une sorte de silence primitif, de mutisme originel, qu’il appartient à l’écrivain de faire parler en lieu et place de l’enfant et au prix de ce qui peut apparaître comme une forme de trahison. Celle par laquelle l’adulte se substitue à l’enfant, parle en lieu et place de celui-ci. Une enfance dont il a le sentiment d’avoir été chassé, expulsé, d’où cet imaginaire nostalgique, mélancolique de l’enfance, comme paradis perdu.