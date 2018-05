Pourquoi la voix est porteuse de désir

Lors du processus de séduction, la communication se fait à 55% par le langage corporel, à 38% par la voix, et seulement 7% par les mots que l’on utilise.

Si vous n’aimez pas votre voix, que vous la trouvez trop aiguë, pas assez masculine, ça peut se travailler. Voici déjà quelques astuces pour envoûter votre rendez-vous. Comme la voix est un vecteur d’émotions, n’importe qui peut sentir si vous êtes stressé ou mal à l’aise. Le stress nous fait bafouiller, parler vite, on a le cœur qui s’emballe. Il agit sur notre respiration et notre posture et peut donner la sensation de sécheresse buccale. Et ce n’est absolument pas sexy ni rassurant. Alors prenez une bonne respiration, et prenez votre temps. Les silences, le rythme ralenti, une élocution posée, et voila votre voix déjà changée. Elle est plus rassurante, envoûtante. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus, qui sont adeptes de la chirurgie esthétique, sachez que le botox pour corde vocale existe…

Un beau visage est le plus beau de tous les spectacles ; et l’harmonie la plus douce est le son de voix de celle que l’on aime. Jean de La Bruyère

Une chronique de Ludivine Vendé, enregistrée en février 2018, produite par le Labo des savoirs.

Retrouvez l'intégralité de la chronique.