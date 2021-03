Pourquoi l’appât du gain l’emporte-t-il sur le risque de perdre ?

Pourquoi joue-t-on au loto alors que la chance de gagner est infime ? Pourquoi sécurise-t-on nos gains et non les pertes ? Pourquoi notre cerveau ne se représente pas les chiffres tels qu’ils sont objectivement lorsque l’argent est en jeu ? Autour de situations concrètes, expérimentez les biais cognitifs, les paradoxes de l’économie et l’irrationalité des comportements individuels en incertitude.

Une conférence enregistrée en février 2021, dans le cadre de la Nuit blanche des chercheurs 2021, en collaboration avec le Laboratoire d'Économie et de Management de Nantes-Atlantique.