Parents, écouter les questions de vos enfants

Pourquoi les enfants posent-ils autant de questions ?

On peut donc exprimer autrement la réponse que l’on a donnée, et l’aider ainsi à faire le tour de la question. L’enfant peut aussi quelque fois poser une question pour savoir si l’adulte sait les mêmes choses que lui, ce qui est une bonne façon de développer sa représentation des pensées d’autrui. Répondre à leur questions, permet d’entretenir leur curiosité, leur soif de savoir, et pourquoi pas, qu’ils deviennent eux-mêmes des chercheurs, pour trouver les réponses à des questions qu’ils vont continuer à se poser longtemps…

Un entretien enregistré en 2017.

Agnès Florin, professeur émérite de psychologie de l’enfant et de l’éducation à l’Université de Nantes, spécialiste notamment de l’éducation et du développement des jeunes enfants et de l’évaluation des compétences cognitives et conatives des enfants et prévention des difficultés d'apprentissage.