Pourquoi l'Homme devra choisir entre la méchanceté ou son avenir

Il ne faut pas confondre la fin de la méchanceté et la fin d’une méchanceté, qui signifie la fin d’un méchant. Il y a toujours une étape préalable, un déclic, la fin d’une pensée unique tolérante d’une certaine méchanceté.

Quel est l’avenir de l’humain au milieu de toute cette méchanceté ? Nous partons de l’idée que la méchanceté est incompatible avec une survie de l’humain, ne serait-ce que par sa démographie. A la limite, on serait méchant chacun dans son coin à dix kilomètres de son voisin ça ne posera pas de véritable problème. La démographie est galopante, nous sommes sept milliards sur la Terre, et nous aurons fini de consommer les ressources de cette Terre dans peu de temps… Cela veut dire que les luttes et la subsistance vont du point de vue malthusien devenir de plus en plus ardues. Autrement dit, la méchanceté ne va pas disparaître, elle va sans doute changer de format, et au contraire elle va se généraliser. Ainsi, si on veut mettre un terme à la méchanceté, si on espère que l’humain survive, et bien il va falloir changer l’humain !