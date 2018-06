Pourquoi l'Univers est-il infini ?

Peut-on dire que l'Univers est infini ? Connaît-on vraiment ses limites, et quelle est sa typologie ?

L'Univers est apparu il y a 13,8 milliards d'années lors du Big Bang : en 1x10-43 seconde (soit 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 seconde), tout l'espace, concentré dans un volume inférieur à celui d'un microbe, a explosé sous l'effet de la pression. Puis, pendant 400 millions d'années, l'Univers a commencé à se refroidir. Durant cette période appelée "Âge sombre", l'Univers n'était constitué que de matière et d'antimatière... jusqu'à ce que ces deux éléments entrent en conflit. La matière et l'antimatière se sont alors annihilées et depuis, seule la matière est restée présente. L'Univers a donc continué à se développer sans antimatière.

Et si le plus mystérieux dans l'Univers, c'est justement qu'il n'y ait pas de mystère ?

Benoît Revenu, chercheur au laboratoire de physique subatomique et des technologies associées, à l'université de Nantes.