Présentation de l'intervenant

Olivier Grasset est chercheur au Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes (LPG Nantes). Il dispose d'une double spécialité : la modélisation de la structure et de la dynamique des planètes et lunes ; et l'expérimentation haute pression - basse température sur les matériaux glacés du système solaire en géochimie. Olivier Grasset consacre davantage ses activités de recherche au sein de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) avec comme objectif de définir la future mission planétaire vers le système de Jupiter prévue pour 2022.