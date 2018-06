Psychotropes : les médicaments de la psychiatrie sont-ils efficaces ?

Xanax, Lexomil, Prozac, Valium... Ce sont les psychotropes, médicaments qui agissent sur Psyché pour l’aider à calmer ses troubles.

Si, de manière générale, les Français sont de grands consommateurs de médicaments, on retrouve parmi les trente substances les plus achetées, quatre psychotropes : le Zolpidem, le xanax, le Zopiclone et le Paroxetine. Des antidépresseurs, des médicaments contre l’insomnie ou l’anxiété. Trois de ces quatre médicaments "best-seller" sont des benzodiazépines. Ces Benzodiazépines sont les psychotropes les plus consommés et les durée de prise dépassent les recommandations : la durée de prise moyenne est de sept mois… pour une durée de prescription recommandée de quatre à douze semaines.

Pour comprendre ces situations et la place de la prescription médicamenteuse dans la psychiatrie, écoutons le point de vue des prescripteurs. Après soixante ans d’utilisation des psychotropes en médecine, quel bilan faire des médicaments de la psychiatrie ?

Écouter Écouter Psychotropes : quelle efficacité ? Psychotropes : quelle efficacité ?

Une émission enregistrée en novembre 2016, produite par le Labo des savoirs.

Jean-Marie Vanelle, professeur des Universités, praticien hospitalier psychiatre au CHU de Nantes

Caroline Victorri-Vigneau, maîtresse de conférences à l’Université de Nantes, praticienne hospitalière au service de pharmacologie clinique du CHU de Nantes.