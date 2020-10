Quand Baudelaire se fait homme de la rue, rôdeur, voyeur et voyant

Œuvre inachevée à la genèse difficile, les "Petits Poèmes en prose" de Baudelaire approfondissent les intuitions des "Fleurs du Mal", avec plus de liberté et de raillerie, selon le poète lui-même, en particulier cette double postulation qui est au centre de sa perception du monde et de la vie.

Dans les Petits Poèmes en prose, Charles Baudelaire se fait homme de la rue, rôdeur, voyeur et voyant. C'est dans la grande ville fascinante et répulsive, Paris en l'occurence, et non plus dans le spectacle de la nature, qu'il cherche son inspiration. C'est là, dans ce lieu de débauches et d'errances d'où surgit parfois la beauté, qu'il élargit le champ de l'expérience intérieure. Tournant le dos à la poésie conventionnelle, il entre alors dans la modernité.

Une conférence enregistrée en mai 2015.

Agnès Spiquel, professeure émérite de littérature française à l'Université de Valenciennes, spécialiste de l'oeuvre d'Albert Camus et présidente de la Société des études camusiennes.

À RÉÉCOUTER Réécouter Charles Baudelaire (1/4) : Révolté mais pas rebelle écouter (59 min) 59 min SÉRIE Charles Baudelaire 4 épisodes