La schizophrénie est souvent perçue par l’unique prisme du dédoublement de personnalité. Mais bien d’autres symptômes permettent de la détecter, et ce dés l’adolescence.

Neurosciences, traitements, recherche… Quel avenir pour la psychiatrie ?

Ses symptômes sont surtout visibles dans la société, et sont mal connus au niveau neurologique. Pourtant, depuis quelques années, la psychiatrie s’aide de l’imagerie cérébrale et des marqueurs biologiques, mais toutes les hypothèses ne sont pas encore prouvées. Aussi bien que les psychiatres n’expliquent pas le succès de certains traitements, comme l’électroconvulsivité.

Si les neurosciences prennent une place exponentielle dans cette discipline médicinale, les psychiatres sont attachés au caractère humain de cette science : il s’agit avant tout de traiter le moral, le mental, des patients, et non de soigner des maladies neurologiques. Une part de leur métier consiste aussi à déstigmatiser les personnes atteintes de bipolarité et de schizophrénie notamment.

En France, 1% de la population serait diagnostiquée schizophrène. Pour les troubles bipolaires, la prévalence tourne autour de 1 à 2,5 %.

Que se passe-t-il dans la tête d'un schizophrène ?

Une émission enregistrée en février 2018, produite par le Labo des savoirs.

Anne Sauvaget, psychiatre au CHU de Nantes, spécialiste de la neurostimulation

Jean-Marie Vanelle, professeur en psychiatrie au CHU de Nantes.