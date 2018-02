Quelle Europe demain ?

Après plus de dix années de crises multiples, l'Union européenne est à la croisée des chemins. Dans un "monde de brutes" qui s'éloigne de ses principes et de ses valeurs, son existence même pose question à la suite du Brexit. L'heure semble pourtant à la relance. Le Brexit est-il une opportunité ?

Après plus de dix années de crises multiples, l'Union européenne est à la croisée des chemins. Dans un "monde de brutes" qui s'éloigne de ses principes et de ses valeurs, son existence même pose question à la suite du Brexit. L'heure semble néanmoins à la relance, portée par les initiatives d'Emmanuel Macron. La France peut-elle trouver les alliés nécessaires pour confirmer cette nouvelle dynamique ? Les propositions françaises sont-elles réalistes ? Quels sont les axes principaux d'une éventuelle relance ? Que peuvent accepter nos partenaires ? Le Brexit est-il une opportunité pour réunir les Européens ? Enrico Letta et Bernard Guetta exposent leurs visions de ce moment décisif pour l'avenir de l'Europe.

Enrico Letta, Président de l'Institut Jacques Delors et Ancien et président du conseil des ministres italien ;

Bernard Guetta, journaliste et éditorialiste à France-Inter

La conférence, organisée par l’Institut d’Études Européennes et Globales Alliance Europa, était animée par Michel Catala, Directeur de l'Institut d’Études Européennes et Globales, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Nantes.