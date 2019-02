Faits divers, séries TV ou thrillers, les criminels fascinent. De tout temps, les sociétés ont oscillé entre prévention et répression de la criminalité. Toutefois nous ne comprenons toujours pas l’origine de la criminalité. Une approche psycho-sociale peut nous y aider.

Face à l’acte criminel, nos réactions sont un mélange de rejet et curiosité puisque la figure de criminel ou délinquant est avant tout une construction sociale et institutionnelle. Il existe un décalage temporels entre la définition d’un crime en droit et le niveau de tolérance de la société pour un acte donné. L’importance de l’approche psycho-sociale dans le compréhension d’un comportement criminel est assez récente. La prise en compte de ce nouvel angle pose la question du rôle de la société dans la "fabrique" des criminels. Comment définit-on un criminel ?



Qui fabrique les criminels ?

Une émission enregistrée en février 2019, produite par le Labo des savoirs.

Philip Milburn, professeur de sociologie à Rennes 2, spécialiste de politique et de pratiques judiciaires

David Niget, maître de conférence à l’université d’Angers, spécialisé dans la jeune délinquante et les lieux d’enfermement.