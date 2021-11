Raphaël Glucksmann - Lettre à la génération qui va tout changer

"Quelle idée d’avoir 20 ans aujourd’hui ! Où que vous tendiez l’oreille, vous entendez le chant lugubre des résignés et la complainte lancinante de l’impuissance. Partout on vous répète que c’est ainsi et que vous n’y pouvez rien. Rien n’est écrit, et vous pouvez ­inverser le cours des choses".

"Quelle idée d’avoir 20 ans aujourd’hui ! Où que vous tendiez l’oreille, vous entendez le chant lugubre des résignés et la complainte lancinante de l’impuissance. La catastrophe climatique ? Inexorable ! L’extinction de la biodiversité ? Irrémédiable ! La globalisation financière, les délocalisations, l’explosion des inégalités ? Inéluctables ! Le déclin des démocraties, l’érosion des droits et la montée des haines ? Inévitables ! Partout on vous répète que c’est ainsi et que vous n’y pouvez rien. C’est faux ! Rien n’est écrit, jamais, et vous pouvez ­inverser le cours des choses. Je vous ai vus à l’œuvre, de Lille à Marseille, en ­passant par Reims, Corbeil-Essonnes, Villeurbanne ou ­Clermont-Ferrand. J’ai vu en vous la spontanéité et la sève qui manquent tant à nos dirigeants. Votre irruption sur la scène politique va changer la donne. Vous allez faire mentir les fatalistes et les ­cyniques. Ne sous-estimez jamais votre pouvoir. Exercez-le, vous verrez." R.G.

Raphaël Glucksmann est né en octobre 1979 à Boulogne-Billancourt. Il est le fils du philosophe, ancien maoïste et néo-conservateur pro-américain, André Glucksmann. Il est réalisateur et écrivain. Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, il co-réalise en 2004 un film documentaire sur le génocide au Rwanda. Sensibilisé par l’actualité au Rwanda et en Tchétchénie, il co-fonde en 2007 l’association "Etudes Sans Frontières". Raphaël Glucksmann travaille à la création du Centre Culturel Français à Tibilissi et de l’Université du Caucase. En novembre 2018, il quitte France Inter pour lancer un nouveau parti, Place Publique.

Conférence captée en octobre 2021