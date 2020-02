Roland Barthes : la passion du langage

Figure centrale de la pensée française, Roland Barthes a traversé tous les grands courants intellectuels du XXe siècle. Aujourd'hui encore, il appartient à la catégorie restreinte de ceux que Foucault désigne comme des "fondateurs de discursivité", ces écrivains qui donnent à écrire et à penser.

Figure centrale de la pensée française, Roland Barthes a traversé tous les grands courants intellectuels du XXe siècle. Il en fut même, selon ses dires, la chambre d’échos. Tour à tour "marxiste", "sémiologue" et "structuraliste", il fut surtout un auteur singulier, qui fit œuvre d’écrivain. Quarante ans après sa mort, on ne cesse de s’y reporter : il appartient à la catégorie restreinte de ceux que Foucault désigne comme des "fondateurs de discursivité", ces écrivains qui donnent à écrire et à penser. Portrait revisité de Roland Barthes.

Ce que cache mon langage, mon corps le dit. Mon corps est un enfant entêté, mon langage est un adulte très civilisé…

Une conférence enregistrée en janvier 2020.

Mathieu Messager, maître de conférences en langue et littérature française à l'Université de Nantes, auteur notamment de Roland Barthes (PUF, collection "Que sais-je").

