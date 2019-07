Souleymane Bachir Diagne - Faire humanité ensemble

Que face à crise de sens qui est toujours là, même si elle ne nous apparaît pleinement que lorsqu’une "vie précaire et incertaine semble être la règle pour le grand nombre", une politique de la dignité est celle qui dit qu’il faut que nous fassions humanité ensemble pour ensemble habiter la terre. Cela implique d’abord ce que j’appelle une politique de l’humanité en général, ensuite une politique d’humanisation de la Terre pour utiliser ici une expression de Pierre Teilhard de Chardin. (…) C’est la crise des réfugiés que nous vivons qui nous indique ce que peut signifier une politique de l’humanité en général et qui nous en manifeste l’urgence. Il y a peu, dans la livraison du Monde datée du 30 avril 2016, Nicolas Hulot, le célèbre président de la "fondation pour la nature et l’homme" qui porte son nom posait, à propos de cette tragédie, la question dont j’ai dit tout à l’heure qu’elle était celle posée par la conférence sur la crise de l’homme : "Avec les migrants, où est passée notre humanité ?". Prendre cette question au sérieux, faire revenir notre humanité ou faire retour à notre humanité comme réponse à la vie précaire et incertaine, qu’est-ce que cela signifie ?

Présentation de l'intervenant

Souleymane Bachir Diagne est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégé et docteur en philosophie, docteur en mathématiques, disciple de Derrida et d’Althusser, directeur du Centre des études africaines de Columbia University. Il a été élu en 2019 à la prestigieuse American Academy of Arts and Sciences en reconnaissance de ses travaux universitaires. Il vient également d’être élu membre associé de l’Académie royale de Belgique. Il a rejoint l’Institut d’études avancées de Nantes en qualité de membre associé en 2017.

Conférence captée en mai 2019 à l'Université de Nantes