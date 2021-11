Sylvie Vauclair - Le destin des systèmes planétaires : quelle place pour l'humanité ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



La première planète tournant autour d’une étoile semblable au Soleil a été découverte en 1995. Trois ans plus tôt, l’existence de deux planètes en orbite autour d’un pulsar, étoile en fin de vie, avait déjà été prouvée. A présent, nous avons la certitude qu’il existe des milliards de planètes dans notre Galaxie, un vertige pour la pensée humaine. Qu’advient-il de ces systèmes planétaires lorsque l’étoile évolue, en phase finale de son existence ? Que deviendra le système solaire dans cinq milliards d’années ? Il s’agit d’une recherche en plein essor, qui ouvre sur de nombreuses questions philosophiques.

Sylvie Vauclair est astrophysicienne, professeur émérite à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, membre de l'Académie de l'Air et de l'Espace. Elle a enseigné à l'Université Paris 7, puis à Toulouse. Elle a aussi donné des cours à l'étranger, en particulier aux USA. Ses sujets de recherche portent essentiellement sur la formation et l'évolution de la matière dans l'Univers, étoiles, galaxies, univers primordial. Passionnée par le partage des connaissances et leurs répercussions sur la pensée humaine, ainsi que par les connexions science et art, musicienne, elle a écrit de nombreux livres pour le grand public dont plusieurs ont reçu des prix.

Conférence captée en novembre 2021