Thésards : publiez ou crevez !

Un système de production massive, contrôlé par les grandes revues et les intérêts économiques. Un chercheur est jugé et qualifié selon le nombre des publications faites, et par rapport à "l’impact factor" de ses publications. Les chercheurs sont ainsi incités à produire, pas à avoir raison.

Publish or perish : publiez ou crevez, être ou ne pas être dans le monde de la recherche scientifique aujourd’hui. La vraie réflexion diminue de plus en plus et les publications deviennent juste des études répétitives qui confirment ce qu’on savait déjà. Les chercheurs sont incités à produire, pas à avoir raison, comme le souligne Catherine Frammery, journaliste au "Temps".

Dans cette dynamique, un chercheur est jugé et qualifié selon le nombre des publications faites, et par rapport à "l’impact factor" de ses publications. Cela détermine la poursuite ou la fin de sa carrière. La pression et la compétition augmentent dans le monde académique pour avoir un poste dit "post-doc", professeur ou chercheur adjoint. Les directeurs de recherche deviennent des chasseurs de bourses pour financer les projets, et la production des résultats repose sur les étudiants en thèse, et aussi en partie sur les stagiaires de master.

Même si une grosse part de la recherche est produite dans des universités ou laboratoires publiques, à la fin ce sont les grandes revues qui publient et privatisent ainsi les publications. A savoir que l’accès peut coûter entre 30 et 50 dollars. L’open access ? Mirage… Il faut que l’auteur paye pour voir son travail publié.

Écouter Écouter Thésard : publiez ou crevez ! Thésard : publiez ou crevez !

Une chronique de Camilo Arias, enregistrée en décembre 2017, produite par le Labo des savoirs.

Retrouvez l'intégralité de la chronique.