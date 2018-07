Thierry Patrice - La raison et l'idée

Le point central de toute activité scientifique et même créatrice est l'idée. Mais qu’est-ce donc qu’une idée ? Aujourd'hui, sa nature, sa physiologie, les conditions de son émergence nous échappent. Et si l’idée, échappant à la raison inquiétait ?

Thierry Patrice est professeur des universités- praticien hospitalier (Université de Nantes - CHU de Nantes), médecin, nommé professeur à 32 ans, lauréat de la Faculté, membre du Conseil Scientifique d'un des plus anciens think tank français est internationalement connu pour ses travaux concernant l'action de la lumière sur les tissus vivant en cancérologie. Il a reçu plusieurs prix pour l'étude du rôle de l'oxygène dans différentes maladies, dont le diabète, mais aussi lors du vieillissement. Il poursuit à la fois ses travaux de recherche avec de grands groupes mais aussi s'interroge sur le sens de l'humain, les ressorts individuels et sociaux du vivant à travers conférences et écrits.