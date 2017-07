Thierry Patrice - Quel avenir pour l'humain : méchanceté ou avenir, il faut choisir

La méchanceté ne sert a rien et l'humain spécialiste en méchanceté doit abandonner cette part spécifique s'il veut un avenir. Société, démographie, technologie, darwinisme, thermodynamique vont interagir pour nous changer. Ne luttons pas contre ce changement, possible parmi d'autres...

Présentation de l'intervenant

Thierry Patrice est Professeur des universités-praticien hospitalier, médecin, nommé professeur à 32 ans, lauréat de la faculté, Membre du Conseil Scientifique d'un des plus anciens think tank français est internationalement connu pour ses travaux concernant l'action de la lumière sur les tissus vivant en cancérologie. Il a reçu plusieurs Prix pour l'étude du rôle de l'oxygène dans différentes maladies, dont le diabète, mais aussi lors du vieillissement. Il poursuit à la fois ses travaux de recherche avec de grands groupes mais aussi s'interroge sur le sens de l'humain, les ressorts individuels et sociaux du vivant à travers conférences et écrits.