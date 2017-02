Thierry Patrice - Sciences et techniques : hypothèses ou savoirs ?

La révolution industrielle a instillé une nouvelle religion : le scientisme. Face à l'invasion technologique que cela veut dire ? Quelle différence entre science et technique ? Le chercheur se retourne sur le chemin et mesure ce qui reste à parcourir : il constate qu'heureusement tout reste à faire.

Thierry Patrice est professeur des universités-Praticien hospitalier et médecin. Membre du Conseil Scientifique d'un des plus anciens think tank français, il est internationalement connu pour ses travaux concernant l'action de la lumière sur les tissus vivant en cancérologie. Il a reçu plusieurs Prix pour l'étude du rôle de l'oxygène dans différentes maladies, dont le diabète, mais aussi lors du vieillissement. Il poursuit à la fois ses travaux de recherche avec de grands groupes mais aussi s'interroge sur le sens de l'humain, les ressorts individuels et sociaux du vivant à travers conférences et écrits.