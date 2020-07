La guerre de Troie a-t-elle eu lieu ?

Le cycle troyen fut, sans conteste, l'un des plus fameux cycles mythologiques de la Grèce antique. Du poème l'Iliade d'Homère (VIIIe siècle) au film hollywoodien "Troie" de Wolfgang Petersen (2006), cette histoire a traversé les siècles et connu un immense succès. Décryptage d'un mythe.

Thierry Piel est maître de conférences en histoire ancienne à l'Université de Nantes. Il enseigne l'histoire ancienne (romaine) et l'histoire de l'art antique ; ses thèmes de recherche sont la nature, l'exercice et les représentations du pouvoir dans le monde étrusco-latin et la Rome archaïque. Il est l'auteur de "Troie, portrait historique d'un site mythique" (Lemme-Edit-Maison).

Conférence enregistrée en novembre 2019