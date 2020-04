Thomas Duranteau - Narcisse Pelletier, un mousse vendéen chez les aborigènes

Jeune mousse de 14 ans, Narcisse Pelletier est abandonné en Australie suite au naufrage de son navire au milieu du XIXe siècle. Adopté par un groupe aborigène, il y vit 17 ans. Récupéré par un navire anglais et de retour en France, il doit se réhabituer à un monde qui n’est plus vraiment le sien.

Thomas Duranteau est historien et auteur-illustrateur (pour des livres et pour l’audiovisuel). La plupart de ses derniers ouvrages met en relation les approches documentaires et sensibles ainsi que l'écriture et le dessin. Il a reçu le Prix Mémoires de la Mer 2017 pour son livre Narcisse Pelletier, la vraie histoire du sauvage blanc.