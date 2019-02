Tobie Nathan - Migrants, exil et réfugiés : parlons-en ensemble !

A partir de son parcours personnel et de ses observations, l’ethnopsychiatre Tobie Nathan aborde la question de l'exil et des migrations.

TOBIE NATHAN

Né en 1948 au Caire en Egypte, professeur de psychologie clinique et pathologique à l'université de Paris VIII, Tobie Nathan est le grand représentant en France d'un courant de la psychiatrie travaillant sur l'origine culturelle des patients : l'ethnopsychiatrie. Il a fondé en 1993 le Centre Georges-Devereux, centre universitaire d'aide psychologique aux familles migrantes. Diplomate, il a été Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle auprès de l'Ambassade de France en Guinée et à Conakry.

En 2017, il a publié les Âmes errantes, essai au regard unique sur la question des jeunes radicalisés, fondée sur une expérience clinique. Il revient en 2018 avec L’Évangile selon Youri un roman fantasque et truculent, dans lequel Tobie Nathan renoue avec l’ethnopsychiatrie et raconte combien l’étrange cache parfois l’exceptionnel.