Verlaine et Rimbaud : la rencontre fulgurante

Verlaine a 27 ans et Rimbaud 17 quand il se rencontrent à Paris en 1871. Ils ont jusque-là mené des vies très différentes. Mais l'un et l'autre se définissent avant tout comme poètes, et ils veulent participer au renouveau poétique qu'exige la réalité de leur époque. Portrait de deux personnalités.